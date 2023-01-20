Üniversite mezunu genç devlet desteğiyle besici oldu

Sağlam, besicilik sektöründe de insanların üniversiteli olabileceğini ve şehir hayatı yaşayabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akıl ve emeği birleştiren herkesin yapabileceği bir iş. Şehirde yaşayan, arkadaşlarıyla dışarı çıkan, sosyal etkinliklere katılan, konserlere giden bir insandan hiçbir farkınız yok. Bu meslek bunların hiçbirine engel değil sadece öyleymiş gibi gözüküyor. Meslek son derece sabır ve dikkat gerektiriyor. Mesela bazen uykunuzu bölen şeyler olabiliyor. Gece alakasız bir saatte doğum olabiliyor. Bunun için uyanıp çiftliğe gelmeniz, doğum yaptırmanız gerekiyor. Bunlar benim için mesleğin cilveleri diyebiliriz. Yaş grubumdaki insanlara kesinlikle tavsiye edeceğim bir meslek."