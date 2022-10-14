Üniversite öğrencisine yılda 2 bin TL yol desteği

Üniversite öğrencilerinin yol ücretlerinin karşılanmasının ayrıntıları belli oldu. Yılda iki kez karşılanacağı açıklanan yol ücreti 25 yaş altı üniversite öğrencilerini kapsıyor. Destekten 150 bin öğrenci yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Yanık, ulaşım desteğinden yararlanabilecek öğrencilerin kriterlerini bildirdi.Ailesi sosyal yardım alan, lisans öğrencisi olan ve 25 yaş altı olan öğrencilerin yardımdan faydalanabileceğini duyuran Yanık, "Ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidişdönüş biletlerini biz karşılayacağız" dedi. Üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğine ilişkin konuşan Yanık, "Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak" açıklamasını yaptı.