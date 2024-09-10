Üniversiteyi bitiren çiftçiliği araştırıyor

Ozellikle pandemiyle birlikte doğaya olan özlemin artması, şehir hayatının yoğunluğundan kaçış arayışını hızlandırdı. Büyük şehirlerde beyaz yakalı çalışanlar, bir yandan kariyerlerini sürdürürken bir yandan da tarım alanına yatırım yapmaya başladı. Küçük ölçekli çiftlikler kuran yeni nesil girişimciler, teknolojiyi kullanarak tarım süreçlerini modernleştiriyor.İstanbul'da bir şirkette yöneticilik yapan Ali Demir, şehirdeki stresli iş hayatından uzaklaşmak için ailesiyle birlikte organik tarım yapmaya karar verdi. Kocaeli'de 5 dönümlük bir arazide meyve ve sebze yetiştiren Demir, "Şehirdeki hayat artık sürdürülemez hale gelmişti. Tarım, hem bize bir kaçış hem de doğayla yeniden bağ kurma imkânı sundu. Aynı zamanda tarımın teknolojiyle buluştuğu noktada çok büyük fırsatlar olduğunu fark ettim" dedi. Genç üniversite mezunları da tarım sektörüne ilgi gösteren gruplar arasında yer alıyor.Gıda güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi küresel sorunlar, gençlerin tarımı daha yenilikçi yöntemlerle ele almasına neden oluyor. Mühendislik, işletme ve teknoloji bölümlerinden mezun olan genç girişimciler, tarımda dijital dönüşüm projelerine yatırım yaparak sektörde fark yaratıyor. İzmir'de üniversite mezunu Merve Yıldız, tarımsal verimliliği artırmak için drone teknolojileri ve veri analitiği çözümleri sunan bir start-up kurdu. Yıldız, "Tarım, geleceğin en önemli sektörlerinden biri olacak. Biz de teknoloji sayesinde tarımsal üretimde büyük verimlilik artışları sağlıyoruz. Hem çiftçilerin işlerini kolaylaştırıyor hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz" dedi. Beyaz yakalılar ve üniversiteliler tarafından tarım sektörüne yapılan yatırımların önemli bir bölümü, organik ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanıyor. Bursa'da bir teknoloji firmasından ayrılarak kendi organik çiftliğini kuran Ayşe Beyaz Karadağ, "Şehirdeki işim beni tatmin etmiyordu. Organik ürünler üretiyor ve büyük market zincirlerine satış yapıyoruz. Aynı zamanda çevrimiçi satış platformları aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz" şeklinde konuştu.