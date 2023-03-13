Ünlü Dönerci Ali Usta’ya FETÖ tutuklaması

Dönerci Ali Usta markası ile İstanbul'un birçok farklı noktasında döner restoranları işleten Ali Özcan, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. Özcan hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Özcan hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ örgütü ile ilişkili olduğu ve örgüt toplantılarına katılıp maddi yardımda bulunduğuna ilişkin ihbarda bulunulduğu kaydedildi.Hakkında soruşturma başlatılan Ali Özcan ile ilgili bazı tanıkların dinlendiği kaydedilen iddianamede, bir tanığın Özcan'ın PVC işi yaptığını, alacağı meblağdan FETÖ adına himmet parası kestiğini söyledi. İddianamede bir başka tanık da şüphelinin Maltepe'deki işyerinin üst katında örgüt toplantıları yaptığını ileri sürdü. İddianamede bir tanığın, Ali Özcan'ın muhasebecisi Ali Kılıçarslan'ın Pensilvanya'ya 30-40 milyon lira göndermeleri gerektiğini söylediğine ilişkin şahitliğine yer verildi.Şüpheli Ali Özcan'ın ev ve işyeri aramalarında FETÖ'nün şifreli parası olduğu iddia edilen F serisi 1 dolar bulundu. 1 doların Gülen ile ilgili bir kitabın içinde bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Özcan'ın çok sayıda yurtdışı seyahati olduğu, örgütün bankası Bank Asya ile çalıştığı hatta işyerinde düzenli olarak örgütün abi ve ablalarına yemekler verdiği ileri sürüldü.Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ali Özcan'ın yanı sıra oğlu Arif Özcan ve muhasebe müdürü Ali Kılıçarslan hakkında da iddianame düzenlendi. Silahlı terör örgütüne üyeolmak suçukapsamındahazırlananiddianamedeAli Özcan vediğer şüpheliler,ilerleyengünlerde AğırCeza Mahkemesi'ndehakim önüneçıkacaklar.