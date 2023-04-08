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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Ünlü İtalyan markası Jumbo ile Türkiye’de

Ünlü İtalyan markası Jumbo ile Türkiye’de
JUMBO, İtalya'nın dünyaca ünlü tasarım markası Baci Milano'nun Türkiye'deki resmi partneri oldu. Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, markanın 6 farklı temadan ve toplamda 700'ü aşkın parçadan oluşan koleksiyonu seçili Jumbo mağazalarında ve internetten satışa sunulduğunu söyledi. Hotak, "Geçtiğimiz yıl ürün sayısını 600 binden 1.2 milyona çıkardık, ciromuzu 3 kat artırdık. 2023'te 10 yeni mağazayla büyümeye devam edeceğiz. Yılsonunda Türkiye'deki toplam mağaza sayımız 70'in üzerinde olacak" dedi. Baci Milano'nun kurucusu Silvia Arienti ise "Denizli ve Bursa başta olmak üzere, Türkiye'deki tedarikçilerimizden yıllık 500 bin euroluk alım yapıyoruz" diye konuştu.
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Ünlü İtalyan markası Jumbo ile Türkiye’de
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