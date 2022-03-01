Ünlü markadan çok önemli Türkiye kararı!

Şirketin Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Ayşen Uz, son 5 yılda Türkiye'de, lüks tüketim sektörünün yükselişte olduğunu ve buna bağlı olarak Rapsel markasıyla büyüme hedeflerini sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'nin, 5 sene önce stratejik konumu gereği seçildiğini ve yakın bölgelere ihracat hedefiyle operasyon üssü planlamasıyla harekete geçtiklerini ifade eden Ayşen Uz sözlerine şöyle devam etti: Zaman içerisinde gelişen pazar koşullarıyla ve sektörel büyümenin de sonucu olarak dünya operasyonu Türkiye'ye devredildi. Bunların yanı sıra ihracat kapasitemizdeki artış ile yılsonuna kadar yüzde 100 büyüme öngörüyoruz.

"CİROMUZU 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

2021 yılı şirketin cirosu hakkında bilgi veren Ayşen Uz şunları kaydetti:

Ciromuz şu an için 40 milyon TL. Önümüzdeki 5 sene içerisinde ise 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Her geçen gün büyüyen bir şirketiz. İhracat atağımızla, hedefimize ulaşacağız. Türkiye'de ilk mağazamızı İstanbul'da 2016 yılında açtık. Bugün ülke çapında 7 mağazamız bulunuyor. 2022 yılında ise New York, Belgrad ve Viyana'da mağaza açma planlamalarımız var. Türkiye'de ise Gaziantep, Antalya veya Adana için mağaza görüşmelerimiz devam ediyor.

"PANDEMİYE RAĞMEN LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜ YÜKSELİŞTE"

5 sene içerisinde Türkiye'nin ekonomik açıdan pek çok sınav verdiğine vurgu yapan Ayşen Uz, "Bunun en büyük örneği pandemi süreci ve kısıtlamalar oldu. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Özellikle lüks tüketim sektörü ekonomik kriz veya dalgalanmalardan etkilenmedi. Araştırmalar da lüks tüketim sektörünün pandemi sürecinden yükselerek çıktığını gösteriyor. Biz de bu sonuçları kendi mobilya sektörümüzde gözlemledik. Büyüme öngörülerimizi sürdürerek mağaza sayımızdaki artış ve operasyonel genişleme hedeflerimizi büyüttük" şeklinde konuştu.