Ünlü Markalardan Vakfe Moda Yerel Kargo Ağı VakfeJet’i kurdu

Vakfe Moda son zamanlarda sadece ülkemizde değil Avrupa ve Ortadoğu'da da rağbet görmeye başlamıştı. Firma, başarıyla yürüttüğü faaliyetler sonucunda bir yıldan daha kısa bir sürede 220.000 müşteri hacmine ulaşmayı başarmıştı.





Özellikle de pandemi sonrası ülkemizde e-ticarete ve teslimat servislerine olan talep giderek arttı, müşteri alışkanlıkları kökten değişti. Vakfe.com , hızla artmakta olan müşteri hacmini, ülke geneline kurduğu erişim ağı ve kendi yerel kargo ağı VakfeJet ile daha da arttırmayı başardı. Bu aşamada firmanın değişen müşteri alışkanlıklarını başarıyla anlayıp müşterilerden gelen taleplere en iyi şekilde cevap verebilmesi de firmanın başarısının arkasında yatan sebeplerden biridir.

ilandır