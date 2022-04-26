Ünlü şirketin talebine üst mahkeme engeli! Avşar Film tapularının peşine düştü

Asrın Konakları Marina ve Asrın Konutları projelerine imza atan Kuran Yapı konkordato talebinde bulundu. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin talebini kabul etti ancak alacaklı şirketten jet bir hamle yapılarak karara itiraz edildi.

HEYET ŞİRKETİ İNCELEMEYE ALDI

Davacılar Hüseyin Kuran ve Kuran Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle; 17 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 ay süre ile geçici mühlet verilmişti. Borçlu şirket ile borçlunun mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirler alındı. İnceleme için 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi. İcra ve İflas hukukçusu Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, ekonomi-finans uzmanı Doç. Dr. Selman Yılmaz, mali müşavir Ayşe Rüya Özturan'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

KONKORDATO TALEBİNE YARGITAY'DAN BOZMA

Yapılan incelemeler sonucunda Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin konkordato talebini kabul etti. Verilen karara alacaklı Nova Star Ltd. Şti itiraz etti. İtirazı değerlendirmeye alan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi şirket hesaplarından yapılan ödemelere ilişkin gerekli bilgilendirmenin önceden komiser heyetine yapılmadığı, tasdik yargılamasından önceki dönemde komiserlikçe hatırlatılmasına rağmen personel ücretlerinin ödenmediğini belirterek dosyanın re'sen bozulmasına karar verdi.

ÜNLÜ FİLM ŞİRKETİDE ŞİKAYETÇİ

Ayrıca Kuran Şirketler topluluğundan tapularını alamadıkları gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Başvuruda bulunanlar arasında ünlü film şirketi Avşar Film'inde mağdur edildiği ortaya çıktı.

ÜNLÜ YAPILARIN MİMARI

Kuran Şirketler Topluluğu, Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Av. Mustafa Kuran tarafından 1969 yılında kuruldu. Aile işletmesi olan şirket, inşaat, akaryakıt, turizm ve eğitim sektörlerinde hizmet veriyor. Kuran Şirketler topluluğunun 1991'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını Hüseyin Kuran yürüyor. Kuran Yapı yıllarca konut projelerinden, iş merkezlerine, otellerden, ticari merkezlere kadar toplam 508 bin metrekare inşaat alanını faaliyete geçirdi. Kuran Yapı bugüne kadar Asrın Konakları Marina ve Asrın Konutları projelerini hayata geçirdi.