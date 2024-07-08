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Giriş Tarihi: 9.7.2024

Ünlü yatırımcı Türk varlıklarına geçiyor

Ünlü yatırımcı Türk varlıklarına geçiyor
Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değiştirdiğini ve birçok uluslararası yatırımcının bunu izlediğini söyledi. Bir süredir Türk piyasasını takip etmediği için yatırımı bulunmadığını ifade eden Rogers, şöyle devam etti: "Ancak belki de yeniden Türk varlıklarına yatırıma başlamam gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik olarak makul adımlar atmasıyla yatırımcılar geri gelecek. Türkiye şu anda doğru adımları atıyorsa, çok iyi bir yatırım olacaktır." Yatırımcıların düzenleme ve reformların hayata geçtiğini görmek istediğini ve bu nedenle atılan adımları yakından takip ettiğini söyleyen Rogers, "Şimdi biliyorum ki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım. Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına yeniden yatırım yapmaya başlamalı" değerlendirmesini yaptı.
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Ünlü yatırımcı Türk varlıklarına geçiyor
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