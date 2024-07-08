Ünlü yatırımcı Türk varlıklarına geçiyor

Uluslararası piyasalarda "yatırım
gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı
ve finans uzmanı Jim Rogers,
Türkiye'nin ekonomi politikalarını
değiştirdiğini ve birçok uluslararası
yatırımcının bunu izlediğini
söyledi. Bir süredir Türk piyasasını
takip etmediği için yatırımı bulunmadığını
ifade eden Rogers, şöyle devam etti: "Ancak
belki de yeniden Türk varlıklarına yatırıma
başlamam gerekiyor.
Türkiye'nin ekonomik olarak
makul adımlar atmasıyla yatırımcılar
geri gelecek. Türkiye
şu anda doğru adımları atıyorsa,
çok iyi bir yatırım olacaktır."
Yatırımcıların düzenleme ve
reformların hayata geçtiğini görmek
istediğini ve bu nedenle atılan
adımları yakından takip ettiğini
söyleyen Rogers, "Şimdi biliyorum
ki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım.
Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına
yeniden yatırım yapmaya başlamalı" değerlendirmesini
yaptı.