Ünlü yatırımcı Türk varlıklarına geçiyor

Uluslararası piyasalarda "yatırımgurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcıve finans uzmanı Jim Rogers,Türkiye'nin ekonomi politikalarınıdeğiştirdiğini ve birçok uluslararasıyatırımcının bunu izlediğinisöyledi. Bir süredir Türk piyasasınıtakip etmediği için yatırımı bulunmadığınıifade eden Rogers, şöyle devam etti: "Ancakbelki de yeniden Türk varlıklarına yatırımabaşlamam gerekiyor.Türkiye'nin ekonomik olarakmakul adımlar atmasıyla yatırımcılargeri gelecek. Türkiyeşu anda doğru adımları atıyorsa,çok iyi bir yatırım olacaktır."Yatırımcıların düzenleme vereformların hayata geçtiğini görmekistediğini ve bu nedenle atılanadımları yakından takip ettiğinisöyleyen Rogers, "Şimdi biliyorumki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım.Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasınayeniden yatırım yapmaya başlamalı" değerlendirmesiniyaptı.