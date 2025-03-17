Ünlü’nün aktifi 4 milyar lirayı geçti

Türkiye finans piyasalarında faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, faaliyet kârını yüzde 19 artırarak 676.2 milyon TL'ye, net kârını ise yüzde 125 artışla 117.4 milyon TL'ye yükseltti. 29 yıllık sürede yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında çalışan şirket, 2024 yılını 4.1 milyar TL aktif büyüklük ve 2.3 milyar TL özkaynak büyüklüğüyle tamamladı. Finansal sonuçları değerlendiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "2024 yılı, değişen piyasa dinamiklerini etkili bir şekilde yönettiğimiz ve güçlenen finansal sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. 30. yılımıza doğru ilerlerken, şirket olarak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize bağlı kalarak güçlü finansal performans sergilemeye devam ettik. Paydaşlarımıza değer yaratma misyonumuz doğrultusunda, teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında etkin çalışmalarımızı önümüzdeki yıl da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.