Uraloğlu: Kişisel verilerinin çalınması olayı olmamıştır

Ankara'da düzenlenen Evresel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların kimlik verilerinin çalındığı iddialarına yanıt verdi. Uraloğlu, "Şu anda Türkiye'nin gündeminde kişisel verilerin çalınması gündemi yoktur. Çünkü böyle bir çalınma olay olmamıştır. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Çok net söylüyorum; kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye'de insanların güvenliğiyle ilgili, verileriyle ilgili 'çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın" dedi. Bakan Uraloğlu, UPU'nun 2026- 2029 dönemi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak forumda, tek posta bölgesinden yararlanarak küresel bağlantı ve işbirliğini geliştirmek; küresel posta ekosisteminde yenilikler yaparak sektördeki dönüşüm ve büyümeyi desteklemek ve geliştirilmiş iş birliği yoluyla posta gelişimini kolaylaştırarak dayanıklılık ve kapsayıcılık oluşturmak olmak üzere bu 3 ana temayı derinlemesine masaya yatıracaklarını söyledi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Birliğin 2026-2029 dönemini oluşturacak Dubai stratejisini bugünden şekillendirmeye başlayacağız. Ankara'dan Dubai'ye uzanan bir yol haritası çıkaracağız" diye konuştu.