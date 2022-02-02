Üretici ve ihracatçılara 60 milyarlık destek paketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu
'nun toplamda 60 milyar liraya ulaşacak 3 ayrı kredi kefalet paketi hazırladığını açıkladı. İleri teknoloji, enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç, tarım ve hayvancılık ile turizm gibi yaşamsal öneme sahip sektörlere türlü kredi imkânı sağlanacak. Yeni uygulama ile Hazine
destekli kredilerin altın, dövize yatırım şeklinde amacı dışında kullanımı engellenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı
program kapsamında verilecek kredilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek.
'İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği' kapsamında KOBİ ve bunlarından dışındaki tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak amacıyla kullandırılacak. Kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara 'Yatırım Destek Paketi' kapsamında kredi desteği sağlanacak.
PROJE BAZLI KREDİ
Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat
potansiyeli taşıyan KOBİ'lere 'İhracat Destek Paketi' kapsamında kredi kullandırılacak. KGF kefaletli kredilerde yeni enstrümanlar geliştiriyor. Kartlı sistem bunların başında gelmekle beraber daha çok selektif krediler ile proje bazlı ve sektörel odaklı bir kredi ve kefalet mekanizması da devreye girecek.