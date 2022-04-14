Üreticide düştü markette fiyat arttı





İstanbul Hal'inde 9 TL olan bir ürünün markette en fazla yüzde 40 artmış olması gerekli. Yani bu ürün 13 liradan satılmalı. Ancak bu ürün maalesef iki hatta üç kata kadar çıkabiliyor. Ki bazı büyük zincir marketler direkt üreticiden ürün alıyor.