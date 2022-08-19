Üreticiden sütte fahiş fiyat tepkisi

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) Başkanı Tevfik Keskin, "Üretici, sütü her türlü masrafından sonra 7.5 liraya satıyor. Sanayici, aldığı sütü fabrikaya götürüyor, oradan markete giden süt 15-16 liraya satılıyor. Arada yüzde 100 fark var. Maliyetlerinin arttığını iddia eden sanayiciler kârını bir yılda beşe katladı" dedi. Keskin, sütte oynanan aracı oyunu ile ilgili ise, "Süt sanayicileri arasında bilerek aracı kullananları da duyduk. Süt sanayiciden markete giderken bir tane aracı şirket var. Bu aracı şirket de o marketin. Market çıkıp 'biz yüzde 1 kârla satıyoruz' diyor ama aradaki para da marketin" diye konuştu.