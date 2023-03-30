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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:08 Son Güncelleme: 30.3.2023 11:18

Üreticilere soya tohumu dağıtıldı

“Sen Üret Yeter” sloganı ile üreticileri hayvansal ve bitkisel üretime teşvik eden Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiyi dağıtılan tohum hibesi ile rahatlatıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Üreticilere soya tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere soya tohumu ve soya bakterisi dağıtımları yapılıyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde Ceyhan, Yüreğir, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Seyhan, Sarıçam ilçelerinde gerçekleştirilecek soya tohumu ve bakterisi dağıtımları Kozan ilçesinde başladı.

İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Volkan Kılıç ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ve teknik personellerin katılımı ile Kozanlı üreticilere toplam 7 bin 325 kilogram (293 torba) soya tohumluğu ve bakterisi dağıtıldı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Volkan Kılıç 7 ilçede toplam 56 bin 250 kilogram soya tohumluğunun dağıtımının yapılacağını belirterek, "Dağıtılan tohumların yüzde 75'i hibe. Geri kalan kısmını üreticimiz ödüyor. İlimizde su ihtiyacı daha az olan tarımsal ürünlerin yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

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Üreticilere soya tohumu dağıtıldı
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