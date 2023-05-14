Üreticinin güçlü sesi

Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği, ülkemizdeki birçok bölgede olduğu gibi Kırklareli ilinde de faaliyet gösteren birliklerden biridir. 2008 yılında kurulan birlik, 1300 üyesiyle günlük 20 ton köy sütü ve 300 ton çiftlik sütünü üreticilerinden toplamaktadır. Sütler, ulusal süt işleyen sanayi firmalarına pazarlanmaktadır. Birlik, üyelerinin sütlerini toplayarak işleyicilere aktarmakta ve üreticilerin sütlerini doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, bazı üreticilerin sütlerini birliğe vermeyi tercih etmemesi, çiğ süt satışında örgütlü pazarlamanın gücünü azaltmaktadır. Birliğimizin asıl önceliği bölgemizde üyelerimiz tarafından üretilen sütün tamamının birliğimiz aracılılığı ile pazarlanmasıdır. Süt üreticileri birliği, çiğ süt üreticilerinin sütlerini örgütlü olarak işleyicilere satabilmeleri için çalışmalar yürütmekte ve çiğ süt fiyatlarında istikrar sağlamak için çaba göstermektedir. Kırklareli ilinde süt üretimi oldukça yaygındır. Bu nedenle, süt üreticileri birliği, bölgedeki süt üreticilerinin ekonomik açıdan kalkınmalarına ve süt üretiminde kalite standardını yükseltmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, birlik, üyelerinin süt üretiminde yaşadıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmakta ve eğitimler düzenleyerek üyelerinin süt üretiminde daha bilinçli hale gelmelerini sağlamaktadır. Süt birlikleri, süt üretiminde sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir rol oynar. Birlikler, üreticilerin daha sürdürülebilir süt üretimi uygulamalarına yönelmelerine yardımcı olur ve sonuç olarak, daha kaliteli ve sağlıklı bir süt ürünü elde edilmesine katkı sağlar. Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Mutluer konuyla ilgili şunları söyledi: "Birliğimiz, dünya süt günü kutlama etkinlikleri kapsamında aynı zamanda tüketicileri de bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler, tüketicilerin sütün sağlığa faydaları, süt üretiminin çevresel etkileri ve süt ürünlerinin çeşitliliği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Birliğimiz ayrıca fuarlara katılım sağlayıp ve stantlar açarak süt üretimi hakkında bilgi vermektedir. Fuarlar, üreticilerin süt işleme teknolojileri, süt ürünleri ve yeni ürünler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır.