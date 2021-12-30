"Türkiye
2022'de ihracat fazlası veren ülkeler ligine kalıcı şekilde girecektir" değerlendirmesinde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Önümüzde daha fazla yatırım ve daha fazla üretim için eşsiz bir yol açıldı. Türkiye'nin yönünü cari açığı sıfıra indirmeyi esas alan politikalara çevirmesi çok değerli. Kovid girdabından 2022'de tamamen çıkabileceğimiz bir ekonomik zemin kazandık" dedi. 2021'in özellikle ihracatçıları cesaretlendiren bir yıl olarak tarihe geçtiğine işaret eden Avdagiç, "Deyim yerindeyse Kovid girdabından 2022'de tamamen çıkabileceğimiz bir ekonomik zemin kazandık" değerlendirmesini yaptı. Ülkemizin bu yıl ihracatta tüm zamanların rekorlarını gördüğüne işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti: "Yıllıklandırılmış ihracat ilk kez 220 milyar dolar sınırını aştı. İhracatımızın hızlı artışında, küresel tedarikte öne çıkan avantajlarımızın önemli payı var. İhracatçılarımız birçok üründe siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Bu tablo, Türkiye'nin hızlı bir yatırım hamlesine girmesi gerektiğine işaret ediyor. Satacak malımız olsa, daha fazlasını satabilir durumda olacaktık. Bu durumda belki de yıllık 250 milyar dolarlık ihracatı konuşuyor olacaktık. Türkiye finansmanını üreterek, kazanarak sağlayan bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İş dünyası olarak hükümetimizin bu süreçte vereceği her türlü desteği, tam kapasiteyle yatırıma ve istihdama çevirmek temel hedefimiz olmalı. İnanıyoruz ki bu geçiş yılının tamamlanmasının ardından 2022'de Türkiye ihracat fazlası veren ülkeler ligine kalıcı şekilde girecek. Bu da kırılganlığın azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yönünü cari açığı sıfıra indirmeyi esas alan politikalara çevirmesi çok değerlidir. Cari açığın gündemimizden çıkarılması, Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi olarak çok daha iyi bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Önümüzde daha fazla yatırım ve daha fazla üretim için eşsiz bir yol açıldı."
GÜÇLÜ TALEP VAR
Avdagiç, 2022'ye ilişkin dünya ekonomisinde öne çıkan beklentilerini ise şöyle sıraladı: "Küresel ekonomi için büyüme beklentisi yüzde 4-4.5 aralığında. Ülkeler arasında dengesiz büyüme görünümü devam edecek. Güçlü seyreden talep, süregelen destekleyici maliye politikası ve Kovid-19'la ilgili endişelerin azalması, imalat ve turizmle birlikte hizmetlerde büyüme ivmesine güç katacak. Tedarik zincirlerindeki sorunların 2022'de önemli ölçüde bitmesi bekleniyor. Ancak özellikle çiple ilgili sıkıntının azalarak da olsa yılın genelinde etkili olabileceğine ilişkin tahminler ağırlık taşıyor. Navlun fiyatlarının gevşemesi bekleniyor. Yine de fiyatların yeniden pandemi öncesi seviyelere gelmesi zor bir olasılık olarak görülüyor. Halen tedarik sıkıntısı bulunan temel sanayi girdilerinde fiyatları, kriz öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam edecek. Enerji krizi ve sınırlı ithal kaynaklara bağımlılık, 2021'de birçok ülke için pahalı dersler oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması, kamu ve önde gelen finans kuruluşlarının yeşil finansman fonlarında ciddi büyümelerin yaşanması bekleniyor."