Üretim kapasitesinde liderlik İstanbul’un oldu

SANAYİve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yıllık dönemde, sanayi ve teknolojide büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan "Sanayinin Liderleri" çalışmasında, 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasitelerinin incelendiğini söyleyen Bakan Varank, "2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürün ve sektörler belirlendi. Devamında da illerin üretim kapasiteleri tespit edilip karşılaştırıldı. İmalat sanayimizin tüm alt sektörlerinde çok büyük üretim kapasitesi artışları olduğunu tablolardan görmüş olduk. Hepimizi heyecanlandıran bu tablo, sanayimizin 2021'de üretim ve ihracatta kırdığı rekorların da bir teyidi konumunda" dedi.Bu ilerlemenin kamu-özel sektör iş birliğiyle başarıldığını dile getiren Varank, AK Parti hükümetleri döneminde altyapı, üstyapı, teknoloji ve insana yapılan yatırımlarla Türkiye'yi bugünlere hazırladıklarını ifade etti. İllerin üretim performansına ilişkin verilerden bahseden Varank, şunları kaydetti: "İstanbul, 1809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 şehirden biri olmuş. Mega kentin tekstil, hazır giyim, deri, kimya, plastik, bilgisayar başta olmak üzere birçok sektörde birinci olduğunu görüyoruz. İstanbul'u 1.028 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip ediyor. Devamında ise Ankara, Bursa, Konya diye giden bir sıralama ortaya çıkmış durumda."