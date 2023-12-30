Üretim planlaması başlıyor

Tarım sektöründe üretim planlaması 2024'te başlayacak. Üretim planlamasında hububat ve yağlı tohumlar grubu ana unsurlar olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, suyu merkeze alan ve birçok etkenin üretim planlaması altında değerlendirildiği bir süreç geçirerek planlamanın ana hatlarını oluşturdu. Üretim planlamasının ana başlıklarından olan sözleşmeli tarımla alakalı da düzenlemeler yapıldı. ARZ-TALEP DİKKATE ALINIYORTarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Stratejik ürünlerin, en uygun yerde üretilmesi/ yetiştirilmesiyle birlikte, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması, hasat döneminde üreticilerimizin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması ve iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı temin edilerek suyu merkeze alan bir üretim planlaması amaçlandı. Böylece üretici korunup güçlendirilirken, tüketicinin de artan refahtan pay alması sağlanacak. Planlama kapsamında üreticilerin e-Devlet üzerinden veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri'nden Çiftçi Kayıt Sistemi, TÜRKVET, Su Ürünleri Bilgi Sistemine başvurmaları yeterli olacak.Önümüzdeki dönemde, Kent Tarımı Projesi de uygulamaya alınırken, organize tarım bölgeleri oluşturulacak. Bakanlık, tarım sayımı için süreci başlattığı süreci 2026'da tamamlamayı planlıyor. Bakanlık bu yıl çiftçilere 64 milyar lira destek verirken, 2024'te bu rakamın 91 milyar liraya çıkarılması öngörülüyor.Bakanlık sözleşmeli üretimi kayıt altına almak için sözleşmeli üretim yönetim sistemini kuracak ve işletecek. Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak. Üretim sürecinde alıcı tarafından sağlanan teknik destek hizmetleri maliyetleri hiçbir şekilde üreticiye yansıtılamayacak. Sözleşmeli üretim kapsamındaki üreticilerin, üretim faaliyetine göre Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekecek. Sözleşmelerin, bitkisel üretimde tek yıllık bitkilerde ekim veya dikimden önce, çok yıllık bitkilerde ürünün kendine özgü üretim sezonu başlangıcından önce, hayvansal üretimde çiğ sütte ürünün tesliminden önce, besicilik, kanatlı yetiştiriciliği ve arı ürünleri üretiminde üretim dönemi başlangıcından önce ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılacak yumurta, yavru ya da büyütme amacıyla kullanılan canlı materyallerin sözleşmede istenilen ağırlığa ulaşmasından en az 3 ay önce imzalanması esas kabul edilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve kullanılamayan arazilerin de üretime kazandırılması amacıyla yol haritası oluşturuldu. 2024 ve 2025 üretim yıllarında işlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve 2025'in son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanıyor. Ülke genelinde geçen yıl başlatılan 1/5000 ölçekli arazi kullanım planlaması çalışmalarının 7 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Topraksız veya az topraklı çiftçilerin, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurabilecek şekilde hazine arazileriyle topraklandırılması çalışmaları kapsamında 2023'e kadar 16 bin 670 çiftçi ailesine 1 milyon 69 bin dekar hazine arazisi dağıtıldı. 2020'den bugüne kadar Türkiye genelinde dağıtılan arazi ve arsa bedeli ile kira gelirleri kapsamında toplam 341.3 milyon lira tahsilat yapıldı.