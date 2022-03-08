Üretim Türkiye’ye kaydı ihracat %50 artacak

MOBILYADAN, inşaata ve sanayiye kadar birçok alana ürün üreten hırdavat sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 34 olan ihracat artışını bu yıl yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor. Pandemi ile birlikte küresel anlamda üretim açısından öne çıkan Türkiye'nin 15 milyar dolarlık ihracat yakalayacağını belirten Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Dış İlişkiler ve Fuar Komitesi Başkanı Hilmi Uytun, bu yıl büyük pazarlara odaklanacaklarını da açıkladı. Uytun, "Alınan siparişler Türkiye'nin dünyada yeni üretim merkezi olmaya başladığını ortaya koyuyor. Bu nedenle bu yıla girerken 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz sektör ihracatının şimdi 15 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.
70 BİN ZİYARETÇİ GELECEK
Özellikle Amerika
ve İngiltere
'den Türkiye'ye yönelik siparişlerin yoğunlaştığını da ifade eden Uytun, bu duruma paralel olarak sektörel fuarlara gösterilen ilginin de arttığını kaydediyor. Uytun, "Geçten yılın son çeyreğinde düzenlediğimiz fuarlar artan ilgiye yönelik güçlü bir sinyal vermişti. Woodtech ve Intermob Fuarları, 26 ülkeden 584 firma ve firma temsilciliğini 51 bin 980 profesyonel ziyaretçiyle buluşturdu. Avrasya Ambalaj Fuarı
128 ülkeden 1.000'in üstünde katılımcıyı yerli ve yabancı 70 bin ziyaretçiyle bir araya getirdi. Kapı, Pencere ve Cam Fuarları ise 124 ülkeden 55 bin 466 profesyonel sektör ziyaretçisini 20 ülkeden 362 firma ve firma temsilciliğiyle buluşturmayı başardı. Bu yılın Ocak ayında düzenlenen IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı
'nda da 827 katılımcı firma, 121 bin 519 yerli ve yabancı ziyaretçiyle 3 milyar dolar değerinde önemli iş bağlantılarına imza attı" dedi. Uytun, HISİAD ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle 'HISİAD Akademi Kariyer Platformu'nu hayata geçirdiklerinin bilgisini verdi.