Üretim üssü olmaya devam etmeliyiz

2022'nin küresel ekonomi ve ticaret açısından pek çok zorluğun bir arada yaşandığı bir yıl olduğunu söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bu ortamda dünyanın dört bir yanındaki 151 iş konseyleri ile ticari diplomasi faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti. Küresel bir projeksiyonla sürecin nabzını tuttuklarını, çalışmalarını dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme göre kurguladıklarını anlatan Olpak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Küresel resesyon ihtimalinin de çok yüksek sesle dillendirildiği, bazı ülkeler için negatif büyüme trendinin dahi oluşabileceği bir süreçte, biz de DEİK ve Türk iş dünyası temsilcileri olarak, yeni dinamiklere göre en doğru pozisyon almak ve Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.""Küresel ekonomiye baktığımızda Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını ve küresel olumsuzluklara rağmen yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz" diyen Olpak, "2023'te ihracat hedefimiz kapsamında küresel resesyon beklentisini ve ihtimalini de göz önünde bulundurarak daha dengeli bir artış oranı öngörülüyor. 2023 yılı için ihracat hedefimizin 265 milyar dolar olarak belirlenmesinde etkili oldu" diye konuştu. 2022'nin ikinci yarısından itibaren başlayan küresel yavaşlamanın, 2023 yılında da devam etmesini öngördüklerini söyleyen Olpak, "Bu durumda ise Türk iş dünyasının güçlü sanayisi ile birlikte fırsatı kazanca çevirmek için hazırlıklarını yapması, kapasitesini bir adım ileriye taşıyarak potansiyelini bir kez daha göstermesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.2023'ün ülkemiz için her alanda yeni bir yüzyılın başlangıcı olduğunu söyleyen Olpak, "Elbette Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında nasıl bir ihracat performansı göstereceğimiz, dış ekonomik ilişkiler ekseninde nasıl bir vizyon doğrultusunda yeni dönemi planlayacağımıza, sanayideki dönüşüme, dijitalleşme ve yeşil ekonomi gibi alanlarda atacağımız adımlara bağlı olarak gelişecek" dedi. Son 20 yılda ülke ve iş dünyası olarak önemli adımlar attıklarını kaydeden Olpak, "Bunun önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi için dünyanın üretim üslerinden biri olmaya devam etmeliyiz. Tabii üretimde de katma değeri artırmamız gereken bir sürece başlıyoruz. Yüksek katma değer anlayışını benimseyerek, bu bakış açısını neredeyse her iş alanına ve lokomotif sektörlerimize taşımak zorundayız. Türkiye olarak belki daha önceki sanayi atılımlarında nispeten biraz eksik kalmıştık ama şu an yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi ciddi değişimlerin olacağı yeni bir döneme giriyoruz" diye konuştu."2023 yılı ihracat hedefimize ulaşabilmemiz için Avrupa'da yaşanabilecek yavaşlama ihtimaline rağmen Asya ülkeleri ve Amerika kıtasına odaklanılarak, yani biraz daha uzak pazarlara erişimi artırarak bu hedefimizi de yakalayabileceğimizi düşünüyorum" diyen Olpak, şöyle devam etti: "Özellikle dış ticaret açığımızın büyük bir kısmını verdiğimiz Çin ve ASEAN ülkeleri, DEİK olarak 2023 yılında en önemli gündem maddelerimizden birisi olacak. Siyasi ilişkilerimizin ve dolayısıyla ikili ticaretimizin son dönemde yavaş seyrettiği Ortadoğu ülkeleri de radarımızda. Kuzey Afrika ülkeleri ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmak da 2023'teki ticari diplomasi ajandamızın merkezinde olacak.""Türk iş dünyasının Kuzey Yıldızı olma kimliğiyle DEİK olarak, yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimizi 2023 yılında da tüm hızıyla sürdüreceğiz" diyen Olpak, şunları kaydetti: "Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) ile de 54 Afrika ülkesinden iş dünyası temsilcilerini yeni ticari hedefler için bir araya getireceğiz. DEİK olarak biz de Türk özel sektörü adına üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonu çerçevesinde, dünyanın dört bir yanında daha fazla ticaret yapmak için iş dünyamızın Kuzey Yıldızı olmaya ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin güçlü geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."