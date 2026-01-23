Üretim üssüyüz rekabette geri düşmememiz lazım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, üretimi ve ihracatı bu yıl yeniden ekonomik büyümenin lokomotifi yapmak istediklerini söyledi. "Yüksek faiz düşük kur" politikası nedeniyle özellikle emek yoğun sektörlerin son 2.5 yılda rekabetçiliklerinin zayıfladığını hatırlatan Gültepe, talep ve beklentilerinin karşılanması durumunda Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı için öngörülen 282 milyar dolarlık hedefin rahatlıkla üzerine çıkabileceklerini vurguladı. Mustafa Gültepe, reel sektörün artan maliyetlerden dolayı rekabet gücünü kaybettiğini belirterek, "Son dört çeyrektir net ihracat büyümeyi aşağı çekiyor. Bu coğrafyanın en önemli üretim üssü olmamıza rağmen kan kaybediyoruz. İhracatçının beklentileri karşılanırsa hedeflerimizi rahatlıkla tuttururuz" dedi. Son 3 yılda imalat sanayinde 560 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını ve bu kaybın yarısının tekstil ve hazır giyim sektöründe gerçekleştiğini belirtti. Gültepe, şunları kaydetti: "Toplam 11.4 milyar dolarlık artışın yaklaşık 4.5 milyar doları parite etkisiyken, kalan kısmın büyük çoğunluğu sadece 3 sektördeki (otomotiv, mücevherat ve savunma sanayi) 5 büyük firma tarafından gerçekleştirilmiştir. İhracat artışının yüzde 75'inden fazlasını bu 5 firma sırtlıyor. Dolayısıyla artış homojen değildir ve tabana yayılma konusunda sıkıntı vardır."