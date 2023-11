Üretim vadisiyle 2.500 kişiye iş imkanı

Turkuvaz Medya Grubu geçtiğimiz hafta Ordu'daydı. Grubun yazarları ilin tarihi ve doğal güzelliklerini, kültürel yerlerini gezdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'den yapılan projelerle ilgili bilgi aldı. Belediyenin projeleri Ordu'nun çehresini değiştirmiş durumda... Şehri değişim ve dönüştürme çalışmaları kapsamında yapımı sürdürülen Büyük Melet Projesi ile Ordu yeni bir yaşam alanına kavuşturuldu. Çöplük alan dört dörtlük yaşam merkezi haline getirildi. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtuldu. Şimdi de Ordu'da 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi arasında üretim vadisi oluşturulacak. Hedef bölgeye en az 100 yatırımcının gelmesi ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması...Ordu'nun ekonomisinde fındık da başı çekiyor. Başkan Güler, fındığa bağlı istihdam alanları için önemli girişimlerde bulunarak, tersine göçü sağlamak istiyor. Bu konuda da Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde 300 dönümlük fındık kümeleşme yeri hazırlanmış durumda... 1.500 kişinin istihdam edileceği bu alanla yeni yatırımlar çekilmesi hedefleniyor.Belediyenin gençler için de birçok projesi var. Başkan Güler, "Gençlere e-link kuracağız. Digital kent oluşturmak adına gençlerimizin önemli çalışmaları var. Diğer belediyelerle ortak Ordu'yu e-link noktasında önemli bir noktaya taşıyacağız" diyor. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir proje hazırladıklarını ve Ordu'da Türk-İslam Kültür Merkezi kurma hedefleri olduğunu dile getiren Başkan Güler, şunları anlatıyor: "Türk-İslam Kültür Merkezi Projesi. Türkiye'de yok dünyada da ender mimarilerden biri olacak. Tamamen ahşap, Selçuklu mimarisi ile yapılan Ordu'nun en büyük camii olacak. 100. yılda Ordu'ya bu yakışır. Fatsa'ya da Osmanlı mimarisi ile bir cami yapılacak. Ordu'ya Türk-İslam Merkezi kuracağız."Birçok ilçede olduğu gibi Korgan ilçesinde de çalışmalar gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarını günün ihtiyaçlarına uygun modern ışıklarla donattı. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nca hayata geçirilen çalışmalarla dekoratif aydınlatmalardan oluşan 8 metre yüksekliğinde 63 direğin kurulumu yapılarak hizmete açıldı. 1.6 km uzunluğunda Korgan ilçe merkezinde uygulanan aydınlatma projesi ilçeye değer kattı.Şehrin hemen her ilçesine yeni sosyal tesisler kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye ilçesinde başlattığı Millet Bahçesi çalışmalarını tamamladı. Oturma gruplarından çocuk oyun alanlarına birçok çalışmanın yapıldığı Mesudiye Millet Bahçesi vatandaşlardan tam not aldı. 18 dönüm alan üzerine inşa edilen Mesudiye Millet Bahçesinde engelsiz park, macera park, seyir kulesi, yüzme havuzu, 10 bin metrekare yeşil alan, görsel ışıklı havuz, bisiklet ve yürüyüş yolu ile piknik alanları yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde zemin iyileştirme ve cephe giydirme çalışması yaparak caddeyi adeta rengarenk bir açık AVM'ye dönüştüren Başkan Güler'in İsmet Paşa Caddesi'nin silüetini değiştirmek için başlattığı çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. İsmet Paşa Caddesi Zemin İyileştirme ve Aydınlatma Projesi kapsamında insan ve çevre dostu, estetik ve modern bir kent oluşturmak adına 570 metre uzunluğunda 7 bin 400 metrekare alanda mineral yüzeyli taşla zemin kaplaması ve aydınlatma çalışması gerçekleştiriliyor.Ordu'da belediye tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. 19 ilçenin tamamında yolları yeni bir görünüme kavuşturmak üzere hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren belediye, altyapısı tamamlanan güzergahları asfaltla buluşturuyor. Bu kapsamda 6.5 km uzunluğundaki Mesudiye ilçesi Bayırköy Mahallesi yolu da sıcak asfalt konforuna kavuşturuldu.Ordu'da havza yaklaşım modeliyle çalışmaya başladılar. 200 yıllık tarihi olan fındıkla ilgili yeni bir çalışma yapıldı. Fındık fiyatı netleşince iş bitiyor diye bakılıyordu. Belediye, üreticiyi desteklemek adına Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu. Kurul haklı gördü ve ürünü alan yabancı firma fiyatını revize etmek durumunda kaldı.Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Panoramik Seyir Terası, Karadeniz Bölgesi'nin yeni zirvesi oldu. Vatandaşlar terasa hayran kaldıOrdu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Panoramik Seyir Terası, Karadeniz Bölgesi'nin yeni zirvesi oldu. Haziran 2006 yılında 'Kent Ormanı' olarak ilan edilen 930 metre yüksekliğindeki Yoroz'da, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yapıldı. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğradığı nokta olmaya başladı.Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş basamakları yenilenen, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarının ardından son işlem olarak zirve noktasına Panoramik Seyir Terası'nın da yapılması ile çalışmalar tamamlandı. Yoroz'a çıkan vatandaşlar, doğaseverler için harika bir yer olduğuna dikkat çekerek, panoramik terastan manzarayı izlemenin çok keyifli olduğunu belirtiyor. Çalışmaları beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, Ordu'ya kazandırılan eser dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletiyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce dolmuşçu esnafına ödenen kişi başı ücretsiz biniş desteği 10 liraya çıkartıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, belediye himayesinde hizmet veren özel halk otobüsleri esnafına destek müjdesi verdiği belirtildi. Meclis toplantısında toplu taşıma üzerinde oluşan sosyal ve ekonomik baskıyı ortadan kaldırmak, seyahat memnuniyet ve konforunu yükseltmek amacıyla yeni bir karar alındığı vurgulanan açıklamada, toplu taşımadan ücretsiz yararlanan başta 65 yaş olmak üzere diğer ücretsiz biniş için daha önce ödenen kişi başı 3 liralık desteğin, 10 liraya çıkartıldığı kaydedildi. Özel halk otobüsü şoförlerinin, aldıkları müjde sonrası davul ve zurnalarla Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek kutlama yaptığı, yanlarına gelen Güler'e de çiçek hediye ettikleri belirtildi. Açıklamada, Güler'in, "Huzur içerisinde hizmetinizi yerine getirin, halkımız da huzur içinde taşınsın. Engellilerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız hepsi bizim canlarımız. Sizler de öylesiniz. Hepinize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti Ordu Pancar Çorbası/Ordu Karalahana Çorbası Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Ordu pancar çorbası/Ordu karalahana çorbasının tescillenmesiyle birlikte il genelinde coğrafi işaret alınan ürün sayısı 18'e yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle, Ordu pancar çorbası/Ordu karalahana çorbası Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 01 Eylül 2023 tarih ve 156 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.