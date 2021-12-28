Üretimde 17 ay kesintisiz artış! Kapasite kullanımı 4 yılın zirvesinde





Böylece sanayide kapasite kullanım oranı 2017'nin aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.759 işyeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak elde edilen verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.8 puan artışla yüzde 78.4'e yükseldi.