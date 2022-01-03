Üretimde yedi ay kesintisiz yükseliş

İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi
(PMI), aralıkta 52.1'e yükseldi. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasımda 52 olarak ölçülen manşet PMI, hafif bir artışla 52.1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece sektörün durumu son yedi ay boyunca iyileşme gösterdi. Aralıkta faaliyet koşullarındaki iyileşmede etkili unsurlardan biri istihdam artışının devam etmesi oldu. Girdi maliyetleri, 2005 yılının ortalarında başlayan anket tarihinin en yüksek artışını kaydetti. İmalatçılar satış fiyatlarını da rekor hızda artırdı. Toplam yeni siparişler üst üste üçüncü ay yavaşlama kaydetti. Bu durum, uluslararası talepteki iyileşmeye bağlı olarak artmaya devam eden yeni ihracat siparişlerine rağmen gerçekleşti. Fiyatlardaki yükseliş yeni siparişlerden vazgeçilmesine yol açtı. 10 sektörde yeni siparişler yavaşladı. Son anketin öne çıkan en olumlu gelişmesi ise sektörlerin çoğunluğunda istihdam artışının devam etmesi oldu.