Üretimi durduran Avrupalı sanayici malını Türkiye’de ürettiriyor

Avrupa'da enerji fiyatlarına bu yılın başından itibaren yapılan yüzde 400-700 arası fiyat artışları Avrupalı sanayicileri üretim hatlarını kapatmaya zorlarken, üretimini bazı hatlarını kapatarak devam ettirenler ise çözümü Türkiye'de üretim yapmaktırmakta buldu.Ukrayna-Rusya savaşının ardından enerji darboğazına girerek üretim hatlarını büyük oranda durduran Avrupalı sanayiciler son dönemde kapattıkları hatlarda ürettikleri ürünleri, Türkiye'den tedarik etmek için Türk üreticilerin kapısını aşındırıyor. Enerji yoğun olarak bilinen plastik, demir-çelik sektörleri başta olmak üzere hemen her sektörden firmaya "Bizim için üretir misiniz" teklifleri yağıyor.Bunun yansımasını, geçtiğimiz hafta yapılan Avrasya Ambalaj Fuarı'nda net bir şekilde gördüklerini söyleyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Fuara 13 ülkeden 13 bin yabancı iş insanı geldi. Avrupalı rakiplerimiz fuara adeta akın ederek ürün tedarik etmeye çalıştı. Çünkü enerjiyi üretimde yoğun olarak kullanan sektörler üretimi durdurdu. Bunların yarattığı boşluk Türk üreticiler için beklenmedik bir fırsat kapısı açtı. Çünkü orada üretilmeyen ürünlerin bir yerden tedarik edilmesi lazım. Bu noktada Türkiye ciddi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Firmalar kendileri için üretim yapmamızı istiyor" diye konuştu.Avrupalı üreticilerin tedarik için Uzakdoğu alternatifi yerine ilk olarak pandemide rüşdünü ispatlayan Türkiye'ye yöneldiklerine işaret eden Eroğlu, "Fuar sırasında bu yönde çok anlaşma yapıldı. Ciddi bir iş artışı ile karşı karşıyayız" diye konuştu.Avrupalı sanayicinin zamanla kapattığı hatlardaki makinelerini de satışa çıkarmak zorunda kalabileceğini söyleyen Yavuz Eroğlu, şunları kaydetti: "Hatların kapalı kalmasının işverene ciddi bir maliyeti oluyor. Bu nedenle rakiplerimiz bir süre sonra makinelerini elden çıkarma yoluna gidecektir. Bu da Türk firmaları için yüksek teknolojili makineleri alıp ülkemize getirme yönünde bir fırsat doğuruyor. Hatta bu yönde girişimde bulunan Türk iş insanları olduğunu biliyoruz."İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, başta enerji olmak üzere yüksek üretim maliyetleri ile karşı karşıya kalan Avrupalıların Türkiye'de ürettirmekten başka çözümlerinin olmadığını söyledi. Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansla Batı'nın güçlü üretim üssü konumuna yükseldiğini söyleyen Akar, "Şu anda bunun büyük faydasını görüyoruz. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye yönelim var. Bu durum ihracatımıza anlamlı bir katkı sunmaya devam edecek" diye konuştu.