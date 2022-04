Urfa’nın ilk güneş panellerini üreten kadın girişimcisi! En büyük hayalim kadınlara umut olmak

Lise dönemimde enerjiye merakım vardı. Puanım yetmediği için enerji alanında okuyamamıştım. Harran Üniversitesi Maliye bölümü mezunuyum. Babam butik mağazası açıp işletmemi istemişti. Ben de farklı, Urfa'da olmayan bir iş yapmak istediğimi söyledim. Urfa çok güzel güneş alan bir il ve bunu enerjiye dönüştürmem gerektiğini düşündüm. Urfa'da güneş panelleri imalatı yapan kimse yoktu. Babam ilk başlarda 'kızım yapabilir misin, emin misin' diye tereddüt etti. Kendime güvendiğimi ve yapabileceğimi belirttim.

KESİNTİLER BENİ GÜNEŞ ENERJİSİNE YÖNLENDİRDİ

Çiftçi kızıyım, köylerimizde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyordu. Trafo arızalanıyordu. Kesintiler nedeniyle sulama yaparken çok zorlanıyorduk ve faturalar da çok yüksek geliyordu. Bu sektöre girmemdeki amaç bölgemizde yaşanan elektrik sıkıntısı ve artan enerji maliyetleriydi. Ben de ŞanlıUrfa'da bir ilki gerçekleştirerek güneşten faydalanarak böyle bir projeye girmeye karar verdim. Projemi yürürlüğü koyup Günbegi Solar Enerji ismindeki tesisimi açtım. Şu an ŞanlıUrfa'da taşınabilir güneş enerjisi sistemini de yapan ilk firmayız.

KOSGEB DESTEĞİ İLAÇ GİBİ GELDİ

İş yerimi 2020 Şubat ayında kurdum. Ailem en büyük destekçimdi. Babamın desteği olmasaydı kesinlikle ben bu işi yapamazdım. Firmamın bana maliyeti 600 bin liraydı. İlk olarak makinelerimi aldım ama çok pahalı oldukları için makinelerimi ikinci el almak zorunda kaldım. Tesisi açarken makinelerin bir kısmını nakit bir kısmını da çek ile almıştım. KOSGEB bana 65 bin liralık hibe ve 30 bin lira faizsiz kredi desteği verdi. Aldığım makinenin birinin çekini ödememde KOSGEB desteğini ilaç gibi gelmişti.

MESLEK LİSELİLERİ EĞİTİYORUZ

Firmamızda 15 kişi çalışıyor. Mesleki teknik lisesi öğrencilerine de staj vererek onlara iş öğretiyoruz. Tesisi açtıktan birkaç ay sonra teknik lisesi müdürleri ziyaretimize geldi. Enerji bölümünde okuyan öğrencilerimizin firmanızda staj yapmalarını istiyoruz dediler. Öğrencilere ve firmamın çalışanlarına eğitim vermesi için Antep'ten deneyimli personel getirdim. Yanımızda kendisini geliştiren arkadaşlarımız oldu. Üniversiteden enerji teknikerliği bölümünü bitirenler benim yanımda usta olarak ayrıldı ve yurt dışında iş imkânı buldular. Enerji teknikerimiz vardı her şeyi öğrendi. Yurt dışından iş teklifi aldı ve kendisini daha da geliştirmek için yurt dışına gitti. Engel olmadım, personellerimin önünü kesmedim.

YAPAMAZSIN DİYENLER TEBRİK EDİYOR

ŞanlıUrfa'da güneş paneli imalatı yapmak gurur verici. Çiftçi ve vatandaşlarımıza faydamız oldu. Onlardan güzel geri dönüşler aldık. Urfa'da bağ ve köy evleri çok, hepsinin elektrik kesintisi sıkıntısı var. Bazı yerlerde hiç elektrik direği bile yok. Onlara güneş enerjisi paneli sistemini kurup anahtar teslimi yapıyoruz. Halkımıza faydalı olmak bir kadın girişimci olarak çok güzel ve onur verici bir şeymiş. Amcalar arayıp 'kızım helal olsun sana bir kadın girişimci olarak böyle bir iş yapman bütün kadınlara umut olman çok güzel' diye beni tebrik ediyor. Çevremde bu işi yapamazsın diyenler olmuştu. Umutsuz insanlar mutlaka vardır, ben asla umudumu yitirmedim. 'Sen kızsın yapamazsın', 'Urfa'da bu işi yapabilen bir firma yok ilk yapan sen mi olacaksın?' diyenler olmuştu. Bu sözleri sarf eden herkese de ışık oldum. Şimdi yanıma gelip 'sana yapamazsın demiştik helal olsun nasıl başardın?' diyorlar.

HAYAL ET İŞE KOYUL

Allah nasip ederse tesisimi daha da büyütmek istiyorum Firmamın ismini duyurmak istiyorum. Hayallerim bir kadın girişimci olarak tüm hayali olan kadın girişimcilere umut olmak istiyorum. Şu an tesisimi daha da büyütüp organize sanayi bölgesinde tam donanımlı bir tesis açmayı hayal ediyorum. Birkaç ay içinde şehir merkezinde bir satış ofisi açacağım. Kadının gücünü göstermek adına tüm kadınlara sesleniyorum hayal et ve işe koyul.