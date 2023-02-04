Uşak TOKİ kura sonuçları belli oldu: Uşak TOKİ kura sonuçları isim listesi ve detaylar...

Merkez Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, Vali Turan Ergün ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de katıldı.

Ergün, burada yaptığı konuşmada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dünyaya örnek olduğunu, başarılı işlere imza attığını söyledi.

TOKİ'nin cami, okul, hastane, sosyal tesis gibi projeleri de hayata geçirdiğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"11 bin 570 vatandaşımızın kura heyecanına hep birlikte ortak olacağız. Özellikle burada çekilişte konut kazanacak vatandaşlarımızın ya da çekilişe katılıp da kura sonucunda kendisine çıkmamış olsa bile bütün vatandaşlarımızın, önümüzdeki günlerde ev sahibi olmasını ve evlerinde huzur içinde oturmasını diliyorum. Kendilerine kura çıkacak kıymetli vatandaşlarımızın da bir an önce o konutlarını teslim aldıklarını da hep birlikte görürüz, güle güle otururlar inşallah."

Milletvekili Güneş de herkesin sıcak bir yuvası olması için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından 846 konut için kura çekimine geçildi. Proje kapsamında Sivaslı ilçesinde ayrıca yapılacak 204 konutun, doğrudan hak sahiplerine teslim edileceği de bildirildi.

Kurada ismi açıklanan 56 yaşındaki Yaşar Akpolat, "Herkesten Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

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