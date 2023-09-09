Üst gelir grubuna geçiş yerli teknolojiyle olacak

Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerinin atıldığı Orta Vadeli Program'da, Türkiye'nin kişi başına milli gelirde üst gelir grubuna yükselmesi için atılacak adımlar takvime bağlandı. Stratejik ürün ve teknolojiler için ürün bazlı yatırım yol haritası hazırlanacak, patent, marka ve tasarımlara ilişkin değerleme, finansmana erişim ve ticarileştirme mekanizmaları güçlendirilecek. KOBİ'lerin krediye ulaşım şartları kolaylaştırılacak, alternatif finans kaynakları yaygınlaştırılacak. Kritik ürün ve teknolojiler yerli imkânlarla üretilecek. TOGG benzeri ulusal girişimler oluşturulacak, tasarım, üretim ve ticarileşme faaliyetleri teşvik edilecek.Sanayi sicil sistemine bağlı sanayi envanteri güncellenecek, veriye dayalı sanayi politikaları oluşturulacak. Sanayide yapısal dönüşüme yönelik sektörlere öncelik verilerek teknoloji odaklı yatırımlar desteklenecek. Stratejik ürün ve teknolojiler için ürün bazlı yatırım yol haritaları hazırlanacak. Patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması desteklenecek. Yapay zekâ, otonom sistemler, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi dijital teknolojilerin yanı sıra yeşil teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılacak yeni çağrılar ile kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesi desteklenecek.Stratejik alanlarda tüm paydaşların güçlerini birleştireceği TOGG ve TURKOVAC modeli benzeri ulusal girişimler oluşturulacak. Tasarım, üretim ve ticarileşme faaliyetleri teşvik edilecek. Elektrikli araç, batarya ve bunların değer zincirindeki kritik teknoloji ürünlerine yönelik yatırımlar teşvik edilecek. Elektronik, havacılık, savunma ve biyomedikal gibi stratejik sektörlerde kritik malzeme ve bileşenlere yönelik çalışmalar desteklenecek.Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacak. Gıda fiyatlarında istikrar, arz güvenliğini sağlamayı teminen arazinin verim kabiliyeti ile birlikte yağış ve sulama imkânları da gözetilerek stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacak. Yaş meyve sebze ürünlerinin arz sürekliliğinin sağlanması amacıyla jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak, yeni sera kurulumu ile sera yenileme yatırımları desteklenecek.