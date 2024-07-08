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Giriş Tarihi: 9.7.2024

Usulsüz kredi iddiaları asılsız

Usulsüz kredi iddiaları asılsız
Halkbank, suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırıldığına dair haber ve söylentilerin tamamıyla gerçeğe aykırı olduğunu duyurdu. Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı medya yayınları ve sosyal medya hesaplarında; bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir" denildi. Halkbank'ın "Kredilerin, tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında" Bankacılık Kanunu'na ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket ettiği ifade edildi.
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Usulsüz kredi iddiaları asılsız
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