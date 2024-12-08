UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli ve yerli

Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temininin İsrailli veya Kanadalı bir şirket tarafından yapılmadığını belirtilerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, "Akaryakıt satışlarındaki usulsüz belgelendirmeler, UTTS'nin devreye girmesi ile birlikte, el ile plaka girişinin engellenecek olması sayesinde sona erecek ve vergi kayıplarının önüne geçilecektir. Taşıt Tanıma Birim'leri (TTB) yerli yazılımlarla programlanmaktadır. UTTS kapsamında oluşan tüm veriler Türkiye'de bulunan veri merkezlerinde ve yedekli olarak muhafaza edilmektedir. UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli şekilde ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilmektedir" denildi.