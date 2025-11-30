Uygun maliyetli arsa üretimi şart!

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ziya Yılmaz, önümüzdeki yıl gündeminin bir yandan konut üretim kapasitesini artırırken diğer yandan vatandaşın konuta erişimini güçlendirecek, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapılı çerçeveye katkı sunmak olduğunu söyledi. Ziya Yılmaz, "Öncelikli olarak planlı arsa üretimi ve arsa maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi üzerinde duruyoruz. Bugün konut fiyatını belirleyen en önemli unsurlardan biri arsa maliyeti. Kamu tarafından üretilecek uygun maliyetli arsaların özel sektörün hız ve kalite gücüyle buluşması, hem erişilebilir hem de nitelikli projelerin çok daha yaygın bir biçimde hayata geçirilmesini mümkün kılacaktır. KONUTDER olarak ekonomik konut üretiminin temel şartının da ekonomik arsa geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye'de inşaat sektörünün talebin güçlü seyrettiği ve üretim tarafında daha planlı bir yaklaşımın önem kazandığı bir dönemden geçtiğini belirten Yılmaz, "Artan hane sayısı, genç nüfus ve şehirleşme eğilimi talebi desteklemeyi sürdürüyor. Üretim tarafında ise maliyetler, finansman koşulları ve arsa fiyatları gibi başlıklar sektörün daha etkin çözümler geliştirmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor" dedi. Malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artışın projelerin fizibilitesini yakından etkilediğini anlatan Yılmaz, "Arsa maliyetlerindeki bölgesel farklılıklar ise özellikle büyük şehirlerde erişilebilir konut üretimini zorlaştırabiliyor. Finansman tarafında hem geliştiriciler hem tüketiciler için kapasitenin artması, sektörün ivme kazanması açısından kritik bir başlık olarak duruyor. Ancak tüm bu alanlarda atılacak adımların hem üretimi hem de erişilebilirliği kısa sürede olumlu yönde etkileme potansiyeli oldukça yüksek" diye konuştu.Kentsel dönüşümün, özellikle deprem riski yüksek bölgeler için ülke genelinde öncelikli bir ihtiyaç olmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Son yıllarda hem mevzuat hem uygulama tarafında önemli ilerlemeler sağlandı. Ancak mevcut yapı stokunun büyüklüğü dikkate alındığında, süreci daha da hızlandıracak adımlara ihtiyaç olduğu görülüyor" dedi. Bu noktada finansman modellerinin güçlendirilmesi, hak sahipleri ve geliştiriciler için öngörülebilir bir çerçeve oluşturması açısından kritik önem taşıdığını söyleyen Yılmaz, "Malik uzlaşı süreçlerinin kolaylaştırılması, uygulama standartlarının netleşmesi ve belediyeler arasındaki uygulama farklılıklarının azaltılması, dönüşümün verimliliğini artırabilir" diye konuştu.Ziya Yılmaz, Sabah gazetesinin, 40 yıllık yayın hayatı boyunca Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi dönüşümüne tanıklık etmiş özellikle iş dünyası, gayrimenkul ve şehirleşme konularında kamuoyunun başvurduğu önemli bir referans kaynağı hâline geldiğini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: "KONUTDER olarak sektörel değerlendirmelerimizi, politika önerilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı açıklamalarımızı sık sık Sabah üzerinden paylaştık. Bu süreçte gazetenin hem habercilik ilkelerine bağlılığı hem de ekonomi– iş dünyası odaklı güçlü yayıncılık çizgisi, bizim için değerli bir iş birliği zemini oluşturdu. Sabah'ın sadece haber veren değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelişim hikâyesini aktaran, gayrimenkul ve inşaat sektörü de dahil olmak üzere pek çok alandaki dönüşümü okuyucusuna anlatan bir yayın organı olduğunu düşünüyoruz. 40. yaşını kutlarken, önümüzdeki dönemde de sektöre, yatırımcıya ve vatandaşa ışık tutan yayınlarıyla yol göstermeye devam edeceğine inanıyoruz. KONUTDER olarak bu yolculuğun paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyor, Sabah ailesinin 40. yılını içtenlikle tebrik ediyoruz."