Uzay çalışmalarına yasa hız verecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay seyahati tüm Türkiye tarafından büyük heyecanla adım adım takip edilirken, Ankara, uzay konusundaki çalışmalarda el yükseltiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi savunma sanayinin ardından uzay sanayinde de marka haline getirecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kacır, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak 'Uzay Kanunu' için hazırlıkların başladığını söyledi.Bakan Mehmet Fatih Kacır, başkentte bir "Uzay Teknoloji Gelişme Bölgesi" kurulacağını da söyledi. Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesinin uzay sanayii için de bir milat olacağını belirten Kacır, "Meclis'e Uzay Kanunu götürmek istiyoruz, taslağımız var. Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarının daha güçlü şekilde yapmasını sağlayacak bir taslağı hazırlamıştık" dedi. Kacır, Türkiye'nin şimdiye kadar kendi uydularını yaptığını anlattı.Uzay kanunun ardından Ankara'da bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracaklarını kaydeden Kacır, "Bu milli uzay programları hedefleri içinde olan bir projeydi ve Türkiye inşallah uzay sanayinde, savunma sanayindeki gibi bir başlangıç yapacak" diye konuştu.Bakan Kacır, dünyada uzay ekonomisinin her yıl yüzde 30-40 büyüdüğünü, birkaç yıl içinde bir trilyon dolara geleceğinin öngörüldüğünü dile getirdi. Savunma sanayinde marka heline gelen Türkiye'nin bu pazardan pay alması için adımlar atılmaya da devam edilecek.Öte yandan Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin geleceğini, Ar-Ge, inovasyon ve ihracatın belirleyeceğini söyledi. Kacır, "Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda destek limitlerimizi yeniden belirliyoruz. Bu hafta KOSGEB İcra Komitesi'ni topluyoruz. Destek miktarlarını en az yüzde 100 artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca dijital ve yeşil dönüşüme de teşvik uygulamamızdaki kapsamlı reform ile birlikte çok güçlü destek vereceğiz. Firmalarımızı yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm merkezi ilan edeceğiz. Onların 5 yıllık yol haritaları olacak. Mevcut dijital olgunluk seviyeleri tespit edilecek. Bu alanda Ar-Ge teşviklerine benzer bir model uygulamayı planlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile diğer bakanlarımızla da aynı fikirdeyiz. Yatırım kredilerinde faizleri mutlaka düşürmeliyiz. Bunun en ideal yolu da teşvikte güçlü faiz kar payı destekleri verebilmek. İnşallah yakında bu çalışma ilan edilmiş olacak. Yatırımcılar için faizler bizim desteklerimiz sayesinde mevcuttan daha düşük düzeyde olacak" diye konuştu.