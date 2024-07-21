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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Uzay ekonomisi 1.8 trilyon dolara gidiyor

Uzay ekonomisi 1.8 trilyon dolara gidiyor
DÜNYA Ekonomik Forumu (WEF) ve McKinsey & Company tarafından hazırlanan bir rapora göre, uzay ekonomisi 2023'teki 630 milyar dolar seviyesinden 2035 yılına kadar 1.8 trilyon dolar değerine çıkacak. İtici ğüç ise özel sektör olcak. Uzay alanında faaliyet gösteren şirketler, devletlerin uzay ajanslarına alternatif olarak hızla büyüyor ve uzay araştırmalarını daha erişilebilir, ticari olarak daha cazip hale getiriyor. Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi iş insanları "uzay baronları" olarak adlandırılırken, bu isimlerin şirketleri uzay yolculuğunda endüstrinin ön saflarında yer alıyor.
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Uzay ekonomisi 1.8 trilyon dolara gidiyor
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