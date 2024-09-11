Uzay sistemlerinde kullanılacak bataryalar yerli üretilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında uzay sistemleri için batarya geliştirilmesi ve üretilmesi alanında işbirliğini içeren 'Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzalandı. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek.TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, protokolü imzaladı. Kuzu, "Ülkemizin tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon Merkezi ile Türkiye'nin uzay alanında yerini sağlamlaştırması için önemli iş birliklerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir "Ülkemizin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlığını ortadan kaldıracağına, yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağına inancım sonsuzdur" ifadelerini kullandı.