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Haberler Ekonomi Haberleri Üzerinde Trump'ın resmi olan 250 dolarlık banknot geliyor
Giriş Tarihi: 26.2.2025 10:45 Son Güncelleme: 26.2.2025 10:45

Üzerinde Trump'ın resmi olan 250 dolarlık banknot geliyor

Donald Trump dönemi ABD ekonomisinde taşları yerinden oynatmaya hazırlanırken üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlandığı öğrenildi.

AA
Üzerinde Trump’ın resmi olan 250 dolarlık banknot geliyor

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık banknot için yasal çalışmaları başlattığını duyurdu.

EN DEĞERLİ BANKNOT

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti." değerlendirmesini yaptı.

Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını belirterek "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerini kullandı.

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Üzerinde Trump'ın resmi olan 250 dolarlık banknot geliyor
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