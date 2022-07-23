Uzlaşma komisyonlarına ilişkin Resmi Gazete’den yeni düzenlemeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Vergi Usul Kanununda yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma konusu yapabilecekleri vergiler ve bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarının belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Tebliğle, uzlaşma konusu yapabilecek vergi miktarına ilişkin yetki sınırı da belirlenirdi.

Bu kapsamda, mal müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı, Ankara, İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 15 bin lira olurken, bu sınır diğer iller için 12 bin 500 lira, 10 bin lira ve 7 bin 500 lira gibi farklı miktarlarda uygulanacak. Defterdarlık için de yetki sınırı 7 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 70 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 60 bin lira oldu. Bu sınır, diğer iller için 50 bin lira, 40 bin lira ve 30 bin lira olmak üzere kademeli şekilde farklı miktarlarda belirlendi. Defterdarlıklar için de söz konusu sınır 30 bin lira oldu.

Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin yetki sınırı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için 3 milyon 500 bin lira, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 1 milyon 500 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 1 milyon 250 bin lira olarak uygulanacak. Bu sınırlar, diğer iller için 1 milyon lira, 750 bin lira ve 500 bin lira olmak üzere farklı bedellerde belirlendi. Söz konusu sınır, defterdarlıklar için ise 100 bin lira olarak saptandı.

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonuna 15 milyon lira, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna da 15 milyon lira ve üzerindeki vergiler için yetki verildi.

Tebliğe göre, vergi dairesi/mal müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak.

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecek.

Vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi ziyaı cezası için yapılan uzlaşma talepleri de bu komisyonda görüşülecek.

Vergi ziyaı cezalarının birden fazla olması halinde yetki, cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenerek uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerle yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecek.