Vakıf Faktoring halka arz oluyor

Kurumsal, ticari ve KOBİ firmalarına verdiği finansman desteğiyle kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamaya devam eden Vakıfbank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş.'nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu ve müşteri odaklı çalışma prensibi ile istikrarlı büyümesini sürdüren, faktoring sektörünün öncü şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş. şimdi de gerçekleştireceği halk arz ile ürettiği değeri yeni yatırımcılarla paylaşmaya hazırlanıyor.Halka arz sürecinde talep toplama; Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle, 12-13-14 Kasım tarihlerinde 14.20 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı ve ortaklık pay satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring'in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850 milyon TL'den 900 milyon TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. 225 milyon adet nominal değerli payların satışında, yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcıya ve yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın 3 milyar 195 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının da yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, "Bu halka arzla, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirip, faktoring sektöründeki rekabet gücümüzü daha da artırarak pazar payımızı ve kârlılığımızı istikrarlı bir şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz halk arzda yeni yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, sürdürülebilir bir büyüme yolunda daha da emin adımlarla yürüyerek; ülkemiz, sektörümüz ve tüm paydaşlarımız için değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi.Vakıf Faktoring, 2024'te 105.2 milyar TL işlem hacmi, 32.9 milyar TL aktif büyüklük, 1.7 milyar TL net kâra sahip olurken, 2025'in ilk 6 ayında da 45.8 milyar TL işlem hacmi, 32.4 milyar TL aktif büyüklük, 881 milyon TL net kâra ulaştı. Firma, 2025 yılında da sektöründeki en büyük aktif büyüklüğe ve en yüksek net kâra sahip şirketlerden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdi. Sektörünün takibe dönüşüm oranı yüzde 2.03 olarak gerçekleşirken, şirketin takibe dönüşüm oranı yüzde 0.31 olarak gerçekleşti.