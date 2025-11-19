Vakıf Faktoring’in halka arzına 5.2 kat talep

Vakıf Faktoring'in sermayesinin yüzde 20'sini oluşturan 225 milyon adet hissenin 14.2 liradan gerçekleştirilen halka arzı tamamlandı. Halka arzdan 3 milyar 195 milyon lira gelir elde edilirken, 684 bin 329 yatırımcıya hisse satıldı. Halka arza satılan hisselerin 5.2 katı büyüklüğünde 16.5 milyar liralık talep geldi. Kurumsal yatırımcılardan 1.17 kat, bireysel yatırımcılardan ise 7.84 kat talep geldi. Dağıtım sonucunda payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

16.5 MİLYAR TL

Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, halka arza gelen talebin kendilerini motive ettiğini belirterek, "Halka arzımızla elde ettiğimiz yeni kaynak sayesinde, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirerek, rekabet gücümüzü, pazar payımızı ve kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Halka arzımıza gelen 16.5 milyar TL'nin üzerindeki talep, bize daha iyisini yapma yolunda büyük bir motivasyon sağladı. Yeni yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve cesaretle, bugüne kadar oluşturduğumuz değeri daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.