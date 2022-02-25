Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vakıf GYO’nun aktif büyüklüğü 4.6 milyara çıktı
Giriş Tarihi: 26.2.2022

Vakıf GYO’nun aktif büyüklüğü 4.6 milyara çıktı

Vakıf GYO’nun aktif büyüklüğü 4.6 milyara çıktı
2021 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Vakıf GYO, toplam aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artırarak 4.6 milyar TL'ye yükseltti. Bu dönemde ulaştığı 475 milyon TL ile tarihinin en yüksek net kâr rakamına da ulaşan şirket, gayrimenkul sektöründeki konumunu güçlendirmeyi sürdürdü. Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Bu tablonun gururunu yaşarken, bu başarıları sürdürülebilir hale getirmek hedef ve sorumluluğumuzdur. Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerimizde büyümeyi hedeflerken, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan bir şirket olarak, 2021'de de inşaat sektörünü ve istihdamı desteklemeyi sürdürdük. Bu dönemde, şirketimizin aktifleri yıllık yüzde 58'lik bir büyüme ile 4.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçen yıl 118 milyon olan karımız, bu yıl 4 kattan fazla artarak 475 milyon TL oldu. Böylece şirketimiz tarihinin en yüksek kâr rakamına ulaşmış olduk" dedi. 2021'de 737 milyon TL satış hasılatı elde etiklerini söyleyen İncehasan, "3 büyük şehirde, 4 adet çok önemli gayrimenkul projesi yürütüyoruz. Devam eden projelerimizin toplam inşaat alanı 675 bin metrekareyi aştı. Bu projelerimiz, arsalarıyla 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım miktarına ulaştı" diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıf GYO’nun aktif büyüklüğü 4.6 milyara çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA