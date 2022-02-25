Vakıf GYO’nun aktif büyüklüğü 4.6 milyara çıktı

2021 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Vakıf GYO
, toplam aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artırarak 4.6 milyar TL'ye yükseltti. Bu dönemde ulaştığı 475 milyon TL ile tarihinin en yüksek net kâr rakamına da ulaşan şirket, gayrimenkul sektöründeki konumunu güçlendirmeyi sürdürdü. Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan
, "Bu tablonun gururunu yaşarken, bu başarıları sürdürülebilir hale getirmek hedef ve sorumluluğumuzdur. Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerimizde büyümeyi hedeflerken, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan bir şirket olarak, 2021'de de inşaat sektörünü ve istihdamı desteklemeyi sürdürdük. Bu dönemde, şirketimizin aktifleri yıllık yüzde 58'lik bir büyüme ile 4.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçen yıl 118 milyon olan karımız, bu yıl 4 kattan fazla artarak 475 milyon TL oldu. Böylece şirketimiz tarihinin en yüksek kâr rakamına ulaşmış olduk" dedi. 2021'de 737 milyon TL satış hasılatı elde etiklerini söyleyen İncehasan, "3 büyük şehirde, 4 adet çok önemli gayrimenkul projesi yürütüyoruz. Devam eden projelerimizin toplam inşaat alanı 675 bin metrekareyi aştı. Bu projelerimiz, arsalarıyla 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım miktarına ulaştı" diye konuştu.