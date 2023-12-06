Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: 2023 yılında 350 milyon dolar kaynak sağladık

Vakıf kültüründen aldığı ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'nin finansmanına katkı sunan Vakıf Katılım, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu'ndan (ITFC) Türkiye'deki özel sektörü desteklemek için 20 milyon dolar finansman sağladı.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu üyesi Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu ile Vakıf Katılım arasındaki Murabaha Finansmanı Anlaşması, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ve İSEDAK toplantısı için İstanbul'da bulunan ITFC CEO'su Eng. Hani Salem Sonbol tarafından imzalandı. Tahsis edilen 20 milyon dolar, Vakıf Katılım'ın özel sektör ve KOBİ müşterilerinin ticaret finansmanı ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak için kullanılacak. Bu işbirliği, Vakıf Katılım'ın ITFC'nin Türkiye'deki yeni partner bankası olması açısından da önem taşıyor.

MEHMET ALİ AKBEN: 2023 YILINDA YURT DIŞINDAN 350 MİLYON DOLAR KAYNAK SAĞLADIK

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Yabancı sermaye ilgisi ve finansmanı Türkiye'ye girişe devam ediyor. Sendikasyon ve murabaha finansmanlarındaki son dönemdeki artış da bunun en önemli göstergesi. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 2023 yılında aldığımız 1 yıldan uzun vadeli yurt dışı kaynak 350 milyon dolara yaklaşmış bulunuyor. Bu kaynakları reel sektöre aktaracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ülkemize kaynak girişi artarak devam edecek. İş birliğimiz hayırlara vesile olsun" dedi.

ITFC CEO'su Eng. Hani Salem Sonbol ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi: "Bu anlaşmalar Türkiye'de ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Vakıf Katılım ile iş birliğimizin bölgedeki özel sektör ve KOBİ'ler için sürdürülebilir kalkınma ve refahın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacağından eminiz. Önümüzdeki yıl da iş birliğimiz kapsamında finansman desteğimiz artarak sürecek."