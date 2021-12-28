Vakıf Katılım’dan kur korumalı TL hesabı

Vakıf Katılım
, tasarruflarını TL hesaplarda tutmayı tercih eden müşterileri için kurlardaki değişikliklere karşı tasarruf sahiplerini koruyan 'Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nı hizmete sundu. Vakıf Katılım açıklamasına göre, tasarruflarını TL katılım fonu olarak değerlendiren veya döviz cinsinden katılım fonlarını TL'ye dönüştüren müşteriler, 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı korunabilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından her gün saat 11.00'de yayımlanacak kur üzerinden hesaplamaların yapılacağı sistemde, kur farkı hesabı ise hesabın açılış ve vade tarihi arasındaki kur farkı dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Hesap açma alt limitinin 250 TL olacağı TL Katılma Hesabı'nda stopaj uygulanmayacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
, "Ekonominin sürdürülebilir büyüme yakalaması için atılmış çok önemli bir adım" dedi.