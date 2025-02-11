Vakıf Leasing’ten ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak kredi anlaşması

Müşteri memnuniyeti odağındaki hizmet anlayışıyla 35 yılı aşkın bir süredir leasing sektörüne öncülük eden Vakıf Finansal Kiralama AŞ, ABC International Bank Plc (U.K.) ile 50 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşmasına imzasını attı.

Anlaşma kapsamında sağlanan kaynağı firmaların makine, ekipman ve teknoloji alımlarını finanse etmek için kullanacak olan Vakıf Leasing, bu sayede bir yandan işletmelerin yatırım süreçlerini kolaylaştırırken diğer yandan da ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya devam edecek. Vakıf Leasing, söz konusu finansman modeliyle hem işletmelerin büyük ölçekli ve yüksek maliyetli yatırımlarını uzun vadeli ödeme planlarıyla gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak hem de nakit akışlarını korumalarına yardımcı olacak.

"KREDİ ANLAŞMASI, FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİNDE ÇEŞİTLİLİĞİ TEŞVİK ETMESİ BAKIMINDAN DA SON DERECE ÖNEMLİ"

Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, gerçekleştirilen kredi sözleşmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Leasing finansmanını, firmalarımızın uluslararası ticaretini kolaylaştırmak ve ekonomimizin rekabet gücünü artırmak için etkin bir araç olarak görüyoruz. Bank ABC ile hayata geçirdiğimiz bu kredi anlaşması sayesinde, müşterilerimize uygun koşullarla finansman desteği sunarak, yatırım süreçlerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı olacağız. Özellikle sanayi, teknoloji ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ekipman alımlarını leasing modeliyle destekleyerek, sermaye yapılarını güçlendirmelerine katkıda bulunacağız. Bu kredi anlaşması, aynı zamanda finansman çözümlerinde çeşitliliği teşvik etmesi ve sektörde öncü rol üstlenen bir iş birliği niteliği taşıması bakımından da son derece önemli.

Vakıf Leasing olarak bundan sonraki süreçte de yenilikçi finansman çözümlerimizle işletmelerin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam ederken, leasing sektörünün gelişimine rehberlik etmeyi de sürdüreceğiz."