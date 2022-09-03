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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Vakıfbank gençlere “geleceği yazma” fırsatı sunuyor

Vakıfbank gençlere “geleceği yazma” fırsatı sunuyor
Vakıfbank, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için Vakıfbank iOS Swift Bootcamp 2022 etkinliğini düzenliyor. Banka, iOS Swift ile geliştirme yapmayı seven ve yazılım kariyeri hedefleyen gençleri, 29 Ekim-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022'ye davet ediyor. Ücretsiz olarak, yoğun bir online eğitimin sunulacağı bootcamp'e katılmak isteyenler, 27 Eylül'e kadar başvuruda bulunabiliyor.
Eğitim programını başarıyla tamamlayan gençler, yazılım kariyerlerine VakıfBank çatısı altında başlama fırsatı yakalayacak.
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Vakıfbank gençlere “geleceği yazma” fırsatı sunuyor
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