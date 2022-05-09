Vakıfbank güven tazeledi

Geçen yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan iki bankadan biri olan ve Ziraat Bankası'ndan sonra sistemin ikinci büyüğü konumuna gelen Vakıfbank, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi. Banka, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 199.5 milyon dolar ve 738.7 milyon euro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Vakıfbank'ın, temin ettiği uluslararası kaynaklarla hem sektörüne hem de milli ekonomiye uzun yıllardır destek sağladığını belirten Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Milli ekonomimize en çok yurtdışı kaynak sağlayan banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Küresel ve bölgesel değişkenliklere rağmen sendikasyon kredimizi yüzde 100'ün üzerinde yeniledik. 2022 yılının başından bugüne ülkemize 500 milyon doların üzerinde taze kaynak getirdik" değerlendirmesinde bulundu. Üstünsalih, sendikasyon işleminin sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı gerçekleştiğini vurgulayarak, "Sürdürülebilir bankacılık alanında yeni yol haritaları oluşturmaya devam ediyoruz. Geçen yıl elektrik tüketimimizin en az yüzde 50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı performans kriteri olarak belirlemiştik. Bu yıl ise bu oranı en az yüzde 90 olacak şekilde çok daha ileri bir boyuta taşıyoruz" dedi.