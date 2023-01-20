Vakıfbank Tüm Hesap yenilendi

VAKIFBANK açık bankacılık hizmetleri kapsamında geliştirdiği ve ticari müşterilerine büyük kolaylık sağlayan Tüm Hesap uygulamasını yeni özellikleriyle artık bireysel müşterilere de açtı. Vakıfbank müşterileri, diğer bankalardaki hesaplarını, bankaların dijital kanallarına ayrı ayrı girmeye gerek kalmadan Vakıfbank Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarından görüntüleyebiliyor ve isterse para transferi başlatabiliyor. Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, dijitalde sürekli gelişim gösterdiklerini söyledi.