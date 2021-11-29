VakıfBank, yeni nesil ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov’u hayata geçirdi

VakıfBank'ın açıklamasına göre, piyasada yer alan tüm para transferi, ödeme ve tahsilat sistemlerinin özelliklerini bünyesinde barındıran, vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunan Vinov, her türlü para döngüsü için kullanılabilme özelliğiyle öne çıkıyor.

Borçlu ve alacaklılar arasında tüm ihtiyaçları karşılayan Vinov'u kullanmak için alacaklının VakıfBank müşterisi olma zorunluluğu da bulunmuyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankacılık sisteminde adından söz ettirecek bir ekosisteme imza atmaktan büyük heyecan duyduklarını bildirdi.

Bugüne kadar dijital bankacılıkta pek çok ilke ve öncü ürüne imza attıklarını, hız, güvenlik, esneklik sağlayan pek çok hizmeti müşterilere sunduklarını kaydeden Üstünsalih, "Vinov ile 2022'ye giriş yaparken bir sonraki bankacılığın kapısını aralıyor, dijital bankacılığın vaatlerini gerçeğe taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, Vinov'un yeni nesil bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugüne kadarki en kapsamlı ve köklü dönüşümü sağlayacak bu adımla, müşterilerimiz için yepyeni bir finansal ekosistem oluşturuyoruz. Bu sistemi, tasarımından kodlamasına tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla geliştirmiş olmak bize ayrı bir gurur veriyor. Piyasa öngörülerini ve müşteri beklentilerini gözeterek geliştirdiğimiz Vinov'un baştan sona çalışma arkadaşlarımız tarafından kodlanmış olmasını, sektörümüz adına da önemli bir kazanım olarak görüyoruz."

"LİKİDİTE SORUNU ORTADAN KALKIYOR"

Serdar Üstünsalih, Vinov'un, kredi kartı, tedarikçi finansmanı, çek, senet, DBS, açık hesap, teminat mektubu gibi bankacılık ürünlerinin tamamına bir alternatif sunduğunu; kolaylık, esneklik, likidite edilebilirlik özelliğiyle sektörde benzeri bulunmayan bir ekosistem olduğunu bildirdi.

Vinov'un vade uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak gayri nakdi ve nakdi kredi yönetimi sağladığını aktaran Üstünsalih, şu bilgileri verdi:

"Hem alacaklı hem borçlu açısından likidite sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sistem sayesinde gelecekteki VakıfBank garantili bir değer, o tarihten önce veya sonraya sınırsız sayıda bölünebiliyor, kısmen ya da tamamen iskonto edilebiliyor. Kurumsaldan KOBİ'ye, ticariden bireysele her segmentteki VakıfBank müşterisi ihtiyaç duyduğu anda nakit ihtiyacını karşılayabiliyor. Üstelik henüz Bankamız müşterisi olmayanlar da Vinov ile bir sonraki bankacılığı deneyimleyebiliyor."

Üstünsalih, ticaret hayatında vadeli alışverişi faiz maliyeti olmaksızın finanse eden bir sistem bulunmadığını kaydederek, "Ekosistemimiz Vinov, ekonominin kaynak yaratma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Mevduatı kredinin hammaddesi olmaktan çıkarıp kredinin yakıtı haline getiriyor." açıklamasında bulundu.