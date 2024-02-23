Vakıfbank’a global liderlik statüsü

Vakıfbank, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) programında Global A Listesi'ne girerek 'iklim değişikliği' ve 'su güvenliği' raporlarındaki notunu 'liderlik' seviyesine yükseltti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kurumsal stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde tüm faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek, "İklim Değişikliği Programı'nda globalde 346 şirketin bulunduğu Global A Listesi'nde yer almak, bizim için gurur verici bir sonuç oldu. İklim Değişikliği Programı'ndaki bu üstün performansımızla, skorumuzu iki basamak birden yükselterek A notuna taşımış bulunmaktayız" dedi. Üstünsalih, çevreye duyarlı politikalar ile yarınların öncüsü olacaklarını belirtti.