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Giriş Tarihi: 29.7.2024

VakıfBank’a maaşı taşıyana 24.000 TL

VakıfBank’a maaşı taşıyana 24.000 TL
VakıfBank, SGK emeklilerine özel kampanyasını devreye aldı. Kampanyada emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacaklara toplam 24.000 TL'ye varan ödeme imkânından yararlanıyor. Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesine ek olarak, VakıfBank kartları ile yapılacak alışverişlerde toplamda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor. 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesine ek olarak, 12 ay boyunca yapılacak alışverişlerde aylık kart bazında toplamda maksimum 500 TL olmak üzere 12.000 TL'ye varan nakit ödeme avantajı sağlanıyor.
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VakıfBank’a maaşı taşıyana 24.000 TL
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