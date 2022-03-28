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Giriş Tarihi: 29.3.2022

VakıfBank’a Stevie’den 18 ödül

VakıfBank’a Stevie’den 18 ödül
Vakıfbank, iki ayrı Stevie ödül organizasyonundan toplam 18 ödülle döndü. Banka 2022 Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri'nden 8 altın, 1 gümüş, 5 bronz ödül kazanırken, Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde 2 altın, 2 gümüş ödülün sahibi oldu. MENA Ödülleri'nde Uzaktan Müşteri Edinimi uygulamasıyla "En Değerli Servis" kategorisinde altın Stevie alan VakıfBank, "Tüketici Ürün ve Hizmetlerinde İnovasyon" kategorisinde gümüş, "Ürün İnovasyonunda Başarı" kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu. Bankanın müşteri hizmetlerine iki altın, iki de gümüş ödül verildi.
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VakıfBank’a Stevie’den 18 ödül
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